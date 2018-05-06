Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil Esed yine sivilleri vurdu

Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'te sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Hava saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 20:20
Katil Esed yine sivilleri vurdu

Suriye’deki katil Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığına göre; İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısı altında kaldığını belirtti.

İdlib'in batısındaki Cisir Eş Şuğur ilçesinin sivil yerleşimlerine düzenlenen hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Hac Yusuf, saldırıda çok sayıda sivilin de yaralandığını söyledi.

Hac Yusuf, gün içinde İdlib'in Cisir Eş Şuğur ve Bıdama ilçesi ile Naciye, Termela ve Oraynibe köylerinin hava ve kara saldırılarına hedef olduğunu kaydetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürlüğünün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, 149’u çocuk,121’si kadın toplam 662 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 201 sivil yaralandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 20:20
  1. Esed rejimi
  2. Suriye
  3. İdlib

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz’de yunus ölümleri devam ediyor
    1. Karadeniz’de yunus ölümleri devam ediyor
    2. Katil Esed yine sivilleri vurdu
    3. Eriğin saymakla bitmeyen faydaları
    4. Ümit Özat istifa etti
    5. Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
    6. Türkiye harekete geçti... Hedef..
    7. Süper Lig'de şok istifa karar! Ünlü..
    8. İşte FETÖ-İYİ Parti ilişkisi
    9. Tırnak yeme bir hastalık belirtisi mi?
    10. İlaç almadan yüksek tansiyonu..
    11. Rusya yeni nesil askeri tankını tanıttı
    12. Kilogramı 20-30 kuruşa düştü
    13. Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
    14. Recep Topal'dan bronz madalya
    15. Soner Demirtaş altın madalya kazandı
    16. Kayalıktan düşen kadın için seferber..
    17. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    18. Bu tarif ile boğaçalarınız bayatlamıyor!
    19. Bakan müjdeyi verdi! İşte Çanakkale..
    20. Erdoğan: Hedef 500 milyar dolar
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...