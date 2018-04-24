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Katil Esed yine sivilleri hedef aldı

Sivillere yönelik zulmüne devam eden Esed rejimi, Kefr Hamra kasabasını bombaladı: 2 ölü, 10 yaralı

24 Nisan 2018 Salı 16:18
Katil Esed yine sivilleri hedef aldı

Suriye Rejim Güçlerinin, Halep’in kuzey kırsalındaki yerleşim bölgesi Kefr Hamra kasabasını bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 

2 ÖLÜ, 10 YARALI

Yerel kaynaklardan alınan haberlere göre, rejim güçleri Halep’in kuzey kırsalındaki yerleşim bölgesi Kefr Hamra'yı top atışı ve ağır makineli silahlarla bombaladı. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kefr Hamra kasabasına bir aydan beri yapılan onlarca füze ve top saldırısıyla kentin altyapısının hasar gördüğü, çok sayıda sivilin hayatını kaybetti veya yaralandığı belirtildi. 

REJİM SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Halep'in kuzeybatı kesimindeki Melah kasabasında kalan rejim güçleri kasabada bir otomobile saldırı düzenleyip yaktı, sahibini ise öldürdü. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:18
  1. Esed rejimi
  2. Halep
  3. kefr hamra

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