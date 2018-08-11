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Katil Esed ve THKP-Acilciler Türkmendağı'na saldırdı!

Suriye'de ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’nın tamamını ele geçirmek isteyen katil Esed rejimi ve destekçileri, bölgeye yönelik yoğun saldırılar başlattı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:03
Katil Esed ve THKP-Acilciler Türkmendağı'na saldırdı!

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde hakimiyeti sağladıktan sonra LazkiyeliTürkmenlerin yaşadığı Türkmendağı bölgesinin hakimiyetini tümüyle sağlamak için harekete geçti.

Türkmendağı bölgesinde Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki iki hatta piyade ve topçu saldırıları düzenleyen rejiminin bölgeye askeri yığınağı sürüyor. İdlib'dekiAnadolu Ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin topçu birlikleri "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'nı ele geçirmek için dün gece muhaliflerin cephe hattına yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Esed rejimi ve destekçisi İran'ın komutasındaki yabancı terörist gruplar ile başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu bir aydır cephe hattında keşif devriyesi, askeri yığınak ve yer tespiti amaçlı top atışları düzenliyordu.

Muhalif kaynaklara göre, Türkmendağı'nın doğusunda İdlib iline uzanan hattaki Ubin ve Naciye bölgelerine saldırı düzenleyen rejim ve destekçileri, ilk etapta bu hattı keserek Türkmendağı'nı kuşatmayı planlıyor. İdlib-Lazkiye geçiş güzergahında bulunduğu için önem taşıyan Türkmendağı'nın düşmesi halinde, Lazkiye'nin tümü rejimin kontrolüne girecek. 

Öte yandan, rejim güçleri dün Türkmenağı'nın doğusunda İdlib iline bağlı Zuayniyye ve Tuffahiyye köyleri ile Bidama beldesine kara ve hava saldırıları düzenledi.

TÜRKMENDAĞI'NDAKİ SON DURUM

Rejim, 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'ini ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı. Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı, Astana Süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu İdlib ve komşu illerde çatışmaların yoğun olduğu alanları kapsayan gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:03
  1. Karaman
  2. Ordu
  3. Esed rejimi
  4. Türkmendağı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    bu esedin arkasında piç yahudi israel vede sömürge piçi abd var
  • muhjaiddinmuhjaiddin37 dk önce
    fatoş adam israil ile resmen savaş halinde sen bence elini yüzünü yıka uyan sonra yorum yap...
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