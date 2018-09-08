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Katil Esed varil bombasından vazgeçmiyor

Suriye İnsan Hakları Ağı Katil Esed rejiminin Suriye'nin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını duyurdu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:32
Katil Esed varil bombasından vazgeçmiyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere ağustosta düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, rejim güçlerinin geçen ayki saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rejim güçlerinin geçen ay İdlib'e 53, Dera'ya 8, Hama'daki sivil yerleşimlere de 6 kez varil bombası saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde rejim güçlerinin kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503 olarak açıklandı.

VARİL BOMBALARININ MALİYETİ DÜŞÜK ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:32
  1. Suriye İnsan Hakları Ağı
  2. Esed
  3. İdlib

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