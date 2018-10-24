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Katil Esed Soçi mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor

Suriye'de katil Esed, Soçi mutabakatının sağlandığı İdlib bölgesine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:50
Katil Esed Soçi mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne topçu atışlarına devam ediyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyi ile batısındaki köylere yönelik topçu saldırılarını düşük yoğunlukta sürdürüyor.

Esed rejimi, Lazkiye’nin Kürt dağı, Hama'nın Sermanin, Latamne, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye, Halep'in batısındaki Raşidin, Kefer Hamra, Mansura bölgelerine zaman zaman topçu atışları düzenliyor.

Şu ana kadar 80 bin sivil evine döndü

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için, 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evine geri döndü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:50
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