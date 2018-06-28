Katil Esed sivil katliamına devam ediyor!

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, dün rejim ve destekçilerinin saldırılarında Dera'da 34 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bugün Misrefe beldesinde düzenlenen hava saldırısında da 20 sivil yaşamını yitirdi.

Son iki günde ölen sivil sayısı 54'e çıktı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

750 BİN KİŞİNİN HAYATI TEHLİKEDE

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) önceki gün, Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Dün bir okul hedef alınmış, okulların tatil olması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı.