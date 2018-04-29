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Katil Esed rejimi Humus'a saldırdı

Katil Esed rejimi, ablukada tuttuğu ve gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan kuzey Humus bölgesine yoğun saldırılar düzenliyor.

29 Nisan 2018 Pazar 17:19
Katil Esed rejimi Humus'a saldırdı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Humus ilinin kuşatmada tuttuğu kuzey kısmına yoğun saldırılar yapıyor. Gerginliği azaltma bölgelerinden kuzey Humus'ta en az iki sivil hayatını kaybetti. Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre Esad rejimi, Humus'un kuzeyine sabah saatlerinden itibaren 70 hava saldırısı yaptı.

Saldırılarda Zaferane beldesi ile İzzettin Makramiye, Tılıf ve Deyful köyleri hedef alındı. Zaferane hastanesinin vurularak hizmet dışı kaldığı bombardımanlarda çok sayıda sivil yaralandı. Kuzey Humus'ta en az iki sivil yaşamını yitirdi.

Bölgedeki AA muhabiEsed rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yönelmişti. Rejim güçleri, Humus'un kuzey kırsalına 14 Nisan'da operasyon başlatmış, 3 gün içinde 6 noktayı ele geçirmişti ancak daha sonra muhalifler bu bölgeleri geri almıştı.

Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucu bölgede 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edilmiş, ateşkes daha sonra askıya alınmıştı. Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor.

Humus'un kuzeyi, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Rusya, Humus'un kuzeyini kapsayan gerginliği azaltma bölgesinde 4 Ekim 2017'de rejim ve muhalifler arasında ateşkese varıldığı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 17:19
  1. Esed rejimi
  2. Humus
  3. Suriye
  4. Rusya
  5. Türkiye
  6. İran

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