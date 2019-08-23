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Katil Esed rejimi 7 yıl sonra bir ili daha ele geçirdi! Türk üssünü çevreledi

İngiliz haber ajansı Reuters, katil Esed'e bağlı rejim güçlerinin Hama ilindeki topraklarının kontrolünü ele geçirdiği duyurdu. Dün İdlib iline bağlı Han Şeyhun ilçesini de ele geçiren rejim güçlerinin bölgedeki ilerleyişi sürüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:54
Katil Esed rejimi 7 yıl sonra bir ili daha ele geçirdi! Türk üssünü çevreledi

İngiliz haber ajansı Reuters, bugün de ilerleyişini sürdüren rejim ordusunun, Hama ilinin kuzeyini de ele geçirdi. Böylelikle Hama ilinin tamamı 7 yıl aradan sonra katil Esed'e geçmiş oldu.

Harita, Türk üssünün bulunduğu (9. gözlem noktası) Morek kentini gösteriyor.

Morek'teki Türk üssü de çevrelendi

Dün Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Han Şeyhun ilçesini hakimiyeti altına almıştı.

Bugün de Han Şeyhun'da ilerleyen rejim güçleri, kentin güneyindeki Morek'te bulunan Türk üssünü de tamamen çevrelemiş oldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:54
  1. Suriye
  2. Hama ili
  3. katil Esed

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