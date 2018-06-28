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Katil Esed okul bombaladı!

Katil Esed ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da bir okulu hedef aldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:32
Katil Esed okul bombaladı!

Dera'dan edinilen bilgiye göre, dün Dera'da bir okul hedef alındı. Okulların tatil olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler önceki gün Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:32
  1. Suriye
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  3. hava saldırısı
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