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Katil Esed kendi başkentini vurdu!

Rusya ve Esad’ın savaş uçakları bu sabah Şam’ın güneydoğusunda bulunan rejim muhaliflerinin kontrolündeki bölgeyi bombaladı. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 8'i de yaralandı

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:58
Katil Esed kendi başkentini vurdu!

Rus ve Suriye savaş uçakları Yalda, Al-Tadamon bölgesi Yermuk Kamp bölgesini bombaladı. Ölü ve yaralıların yanında yerleşim bölgesindeki binalarda büyük hasar geldiği kaydedildi.

Suriye savaş uçaklarının birkaç kez bombaladığı Japon hastanesine atılan varil bombasının 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çocuğu kadın çocuk 8 kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtığı kaydedildi. Hastanenin hizmet veremeyecek duruma geldiği belirtildi.

Silahlı rejim muhaliflerinin elinde bulunan bölgenin Esad güçleri tarafından geçen iki aydır bombalandığı çok sayıda kadın ve çocuğun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:58
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