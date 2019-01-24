Katil Esed rejimi İdlib'de 1 sivili katletti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Hama ilinin kuzeyindeki Latemne ve Morik ilçeleri çevresine ve Cenabira, Hasrayya köyleri ile İdlib'in Han Şeyhun ilçesi ile Cercenaz, Huveyn,Zerzur, Sukeyk ve Tel Minnes bölgelerine yoğun topçu saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Ateşkese rağmen saldırılar durmadı

Esed rejimi güçlerinin, 17 Eylül 2018'den Soçi mutabakatının imzalanmasından bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" saldırıları sürüyor.

Rejim güçlerinin saldırıları devam ederken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.