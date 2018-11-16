Katil Esed İdlib'e saldırmaya devam ediyor

Suriye'deki Katil Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırı düzenliyor.

Esed rejimi ve destekçileri, gece ve sabah Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Marekve, Ziyara ve Sirmaniye köylerine ve Lazkiye'de Türkmendağı'nda topçu saldırısı düzenledi.

Ölü ve yaralı sayısı belli değil

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.