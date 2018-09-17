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Katil Esed göz boyadı! Devlet başkanlığı seçimi yerine belediye seçimine gitti

Eli kanlı Esed dünyaya göz boyamak için devlet başkanlığı yerine belediye seçimine gitti. Suriye’de Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim düzenlendi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 00:25
Katil Esed göz boyadı! Devlet başkanlığı seçimi yerine belediye seçimine gitti

Katil Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Suriyeliler bugün 7 yıl aradan sonra ilk defa sandık başına gitti. Yerel saatle sabah saat 07.00’da başlayan seçimlerde 40 bin adayın, yerel yönetimlerdeki 18 bin 478 sandalye için yarıştığı iddia edildi. Suriye resmi devlet kanalı seçim süreci boyunca rejimin kontrolü altındaki çeşitli yerlerden görüntüler yayınlandı. Bunların arasında Şam, Tartus ve Lazkiye'de oy kullanmak için sıraya giren seçmenlerin görüntülerinin olduğu öne sürüldü. Özelikle Suriye ordusunun DEAŞ’ın geri aldığı doğu şehri Deyr ez Zor'da da sandık kurulduğu ileri sürüldü.

Bununla birlikte terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeler ve İdlib dâhil muhaliflerin elindeki bölgelerde oy kullanma işlemi gerçekleştirilmedi. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 00:25
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