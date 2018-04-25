Katil Esed Filistinli mültecileri vurdu: 9 ölü
Esad rejimi, Filistinli mültecilerin yaşadığı Şam'daki Yermük Kampı'na saldırdı. Düzenlenen hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.25 Nisan 2018 Çarşamba 00:40
Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan Filistin mülteci kampına saldırı düzenlendi. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR
Esad rejimi Şam'ın güneyinde bulunan ve tamamına yakının DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki Filistin mülteci kapına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.
Rejimin düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi de yaralandı.
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