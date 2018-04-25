Katil Esed Filistinli mültecileri vurdu: 9 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan Filistin mülteci kampına saldırı düzenlendi. Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Esad rejimi Şam'ın güneyinde bulunan ve tamamına yakının DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki Filistin mülteci kapına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Rejimin düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi de yaralandı.