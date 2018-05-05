Katil Esed emir verdi: Zorla...

Suriye'de Esed rejimi, başkent Şam'da yerle bir ederek ele geçirdiği Doğu Guta'daki camilerde Beşşar Esed'e dua edilmesini istedi. Esed rejimine bağlı Vakıflar Bakanlığının Şam kırsalı müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Doğu Guta'daki imamlardan camilerde Esed'e dua edilmesi talep edildi.

AA muhabirinin ulaştığı genelgede, "Başkan Beşar Esed'e her hutbeden sonra ülkede muvaffak olması için dua edilecek" ifadelerine yer verildi.



Rejim, 5 yıllık ablukanın ardından kimyasal silah katliamları, hava saldırıları ve zorunlu tahliye anlaşması neticesinde Doğu Guta'yı ele geçirmişti. 65 binden fazla kişi bölgeden ayrılmak zorunda kalırken, gidecek yeri olmayanlar ve tehciri kabul etmeyenler de bölgede rejim kontrolü altında yaşamaya devam ediyor.