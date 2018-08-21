Milyonlarca müslümanın katili Esed Bayram namazında görüntülendi!

Katil Beşşar Esed, Kurban Bayramı'nın ilk namazını kılmak üzere Suriye'nin Şam kentinde bulunan bir camiye gitti. Bu anlar ise Suriye'nin devlet televizyonunda yayınlandı.

1 MİLYON KİŞİ SAVAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

2011 yılından itibaren savaşın devam ettiği Suriye'de çatışmalar durdu. Bu savaşta yaklaşık 1 milyon müslüman hayatını kaybetti.

ŞAM'DAN ÇIKAMIYOR

Esed'in ise bu savaş döneminde Şam'dan çok nadir olarak başka şehirlere gittiği biliniyor. Eswd yine bayram duası için Şam'dan çıkamadı.