Milyonlarca müslümanın katili Esed Bayram namazında görüntülendi!
Suriye'de yaklaşık 1 milyon Müslümanın ölümüne sebep olan katil Esed, bayram namazı kıldı.21 Ağustos 2018 Salı 16:49
Katil Beşşar Esed, Kurban Bayramı'nın ilk namazını kılmak üzere Suriye'nin Şam kentinde bulunan bir camiye gitti. Bu anlar ise Suriye'nin devlet televizyonunda yayınlandı.
1 MİLYON KİŞİ SAVAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
2011 yılından itibaren savaşın devam ettiği Suriye'de çatışmalar durdu. Bu savaşta yaklaşık 1 milyon müslüman hayatını kaybetti.
ŞAM'DAN ÇIKAMIYOR
Esed'in ise bu savaş döneminde Şam'dan çok nadir olarak başka şehirlere gittiği biliniyor. Eswd yine bayram duası için Şam'dan çıkamadı.
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