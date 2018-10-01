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Katil devlet İsrail neyin peşinde?

Yahudiler, tahrif edilen Tevrat’a göre, Nil’den Fırat’a kadar olan topraklara sahip olmak ve büyük İsrail devletini kurmak suretiyle yeryüzünün tek hâkimi olmanın peşindedir. Yahudiler, tapınak şövalyelerinin, Deccal’ın ve şeytanın ürettikleri fitnenin emrindedirler.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:32
Katil devlet İsrail neyin peşinde?

 Alaettin Köksal  Okur Postası  Yahudiler, tahrif edilen Tevrat’a göre, Nil’den Fırat’a kadar olan topraklara sahip olmak ve büyük İsrail devletini kurmak suretiyle yeryüzünün tek hâkimi olmanın peşindedir. Yahudiler, tapınak şövalyelerinin, Deccal’ın ve şeytanın ürettikleri fitnenin emrindedirler.

Bu konuyu biraz daha anlaşılır hale getirmek için, Yahudiler sanıldığı kadar güçlü değillerdir. Görünüşte Siyonist Yahudilerin kontrolünde olduğu sanılan dolar, medya ve ekonomik güç, tam tersine Yahudi ve İslam düşmanı bir gücün elindedir. Sözünü ettiğimiz bu güç, zorba zalim hâkimiyetlerine son veren Müslümanları sevmezler.

Şu hususu özelikle Müslümanlar gözden kaçırmamalıdırlar. Amerika, Rusya, Avrupa, Çin ve diğer bazı ülkeler İsrail devletini çok sevdiklerinden veya ellerinde olmadığını bildikleri siyasi ve ekonomik güçlerinden korkup geri çekildiklerini sanmayınız. İslam dinini ortadan kaldırmak ve Müslümanları yok etmek için çok planlı bir şekilde Yahudileri kullanan güç, sözünü ettiğimiz bu devletlere emrediyor, bu devletler de emre göre hareket ediyorlar. 

Dünyadaki nüfusları 30 milyonu bulmayan ve yeryüzünde dağılmış olan Yahudiler kendiliğinden Filistin’e gelip yerleşmediler. Yahudileri bu topraklara planlı bir şekilde yerleştiren, Kudüs şehrini İsrail’in başkenti ilan eden,  Filistinlilere karşı soykırım yapmalarına müsaade eden asıl şer gücü göremezsek meselenin özünü kavrayamayız. Sözünü ettiğimiz şer güç; müslümanların sabrını taşırmak için Yahudilere her türlü alçaklığı yaptırarak ve destek vermek suretiyle müslüman-Yahudi savaşı çıkartarak İslam coğrafyasına saldırmak istiyorlar.

Yahudiler çok açık mucizeler görmelerine rağmen, puta tapan, kendilerine gönderilen peygamberlerini öldüren, iftiralarda bulunan, Yüce Allah tarafından gönderilen sofraya isyan ederek, firavunun kendilerine verdiği sarımsak, soğanı tercih eden, iyilik bilmeyen, yeryüzünde fitne fesat üreten nankör bir kavim olarak karşımıza çıkmaktadırlar.  

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:32
  1. katil israil
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