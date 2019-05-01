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Katia & Bony’den yeni mağaza açılışı

Türkiye’nin önemli yerli tekstil şirketlerinden Bony Group’un perakende markası Katia & Bony, kendi çatısı altındaki ilk yeni mağazasını Mayıs ayında Vadi İstanbul AVM’de açacak.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49
Katia & Bony’den yeni mağaza açılışı

Türkiye’nin önemli yerli tekstil şirketlerinden Bony Group’un perakende markası Katia & Bony, kendi çatısı altındaki ilk yeni mağazasını Mayıs ayında Vadi İstanbul AVM’de açacak.



Türkiye’nin önemli yerli tekstil şirketlerinden Bony Group, yenilikçi bakış açısını mağaza konseptiyle de taçlandırmak için atağa geçiyor. Bu hedef doğrultusuna Bony Group’un perakende markası Katia & Bony, kendi çatısı altındaki yeni mağaza konseptinin ilk kez Mayıs’ta Vadi İstanbul AVM’de açacağını duyurdu.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bony Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülkaya, faaliyetlerine başladığı 1986 yılından bu yana hem üretimde hem de ihracatta önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Group’un faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana istikrarlı bir büyüme grafiği izliyoruz. Elde ettiğimiz büyüme ile birlikte bugün Türkiye’de 19, yurtdışında ise 3 mağazaya ulaştık. Türkiye’nin en geniş ve en güçlü makina parkuruna sahip, sayılı üretici firmalarından biri olarak, gelişen ve değişen teknoloji, tüketici eğilimlerini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tüm bunlardan yola çıkarak her zaman rahat ve şık olmasına özen gösterdiğimiz ürünlerimizde izlediğimiz yenilikçi bakış açısı bizim için son derece önemli. Bu yaklaşımımızı mağazalarımıza da yansıtmaya karar verdik. Ve söz konusu yenilikçi konseptin izlerini taşıyan mağazamızı Vadi İstanbul AVM’de açacağız. Hedefimiz doğrultusunda mağaza sayımızı bu yılın sonunda 30’a çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Franchise taleplerini değerlendiriyoruz"


Türkiye’nin farklı illerinden franchise talepleri aldıklarını anlatan Gülkaya, "Yeni konseptli ilk franchise noktamızı Kayseri Park AVM’de açtık. Katia & Bony olarak, franchise şubelerimize; indirim döneminden önce uygun fiyatlarla ürün tedariki sağlamak gibi önemli avantajlar sunuyoruz. Markamızın Türkiye’deki büyümesinde franchise sisteminin stratejik açısından önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda gelen franchise taleplerini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:49
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