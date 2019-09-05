Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,202311 0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,492540 0,49 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,696511 0,46 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 154,316076 0,26 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,594361 0,26 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014403 2,33 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,690199 0,09 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,237919 0,03 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042414 2,09 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,021766 1,67 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100452 1,63 İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050913 1,63 Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF) 9,345851 1,60 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006399 1,25 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,417574 1,12 HSBC Portföy Değ. Fon 89,750081 0,89 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,256705 0,85 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,965347 0,82 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,029311 2,19 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,032145 1,02 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,327182 0,99 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,207954 0,90 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038566 0,86 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,122740 0,56 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 90,236347 0,06 Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu 0,779084 0,05 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,053393 0,05 TEB Portföy Para PiyasasıFonu 350,754425 0,05 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020549 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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