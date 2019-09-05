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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,2023110,52
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4925400,49
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6965110,46
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu154,3160760,26
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,5943610,26
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0144032,33
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,6901990,09
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2379190,03
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0424142,09
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0217661,67
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1004521,63
İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0509131,63
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)9,3458511,60
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0063991,25
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4175741,12
HSBC Portföy Değ. Fon89,7500810,89
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2567050,85
Deniz Port. Üç. Değ. Fon0,9653470,82
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0293112,19
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0321451,02
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3271820,99
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,2079540,90
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0385660,86
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,1227400,56
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu90,2363470,06
Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu0,7790840,05
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0533930,05
TEB Portföy Para PiyasasıFonu350,7544250,05
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0205490,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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