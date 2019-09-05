Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,202311
|0,52
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,492540
|0,49
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,696511
|0,46
|QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu
|154,316076
|0,26
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,594361
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014403
|2,33
|Ziraat Portföy Fon SepetiFonu
|1,690199
|0,09
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,237919
|0,03
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042414
|2,09
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,021766
|1,67
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100452
|1,63
|İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050913
|1,63
|Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)
|9,345851
|1,60
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006399
|1,25
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,417574
|1,12
|HSBC Portföy Değ. Fon
|89,750081
|0,89
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,256705
|0,85
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,965347
|0,82
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,029311
|2,19
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,032145
|1,02
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,327182
|0,99
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,207954
|0,90
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038566
|0,86
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,122740
|0,56
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|90,236347
|0,06
|Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu
|0,779084
|0,05
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,053393
|0,05
|TEB Portföy Para PiyasasıFonu
|350,754425
|0,05
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,020549
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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