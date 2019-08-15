Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,050884 0,63 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035140 0,60 QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 528,839332 0,57 ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 2,115522 0,50 Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon 5,481715 0,47 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013535 4,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020388 1,20 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,025301 0,41 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,222907 0,27 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,447372 0,27 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026025 1,32 Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 52,144080 1,21 QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,478526 0,92 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,591319 0,88 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,055000 0,76 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,264243 2,93 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,745275 0,97 QNB Finans Portföy Bir. Değ.Fon 0,019240 0,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,359085 0,64 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052790 0,63 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026780 0,80 Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu 1,183933 0,43 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,036300 0,38 Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,415073 0,36 Albaraka Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 1,169988 0,34 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,759572 1,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,834467 1,24 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 239,040341 1,23 İş Portföy Altın Fonu 0,029594 0,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038184 0,35 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020335 0,32 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,056155 0,31 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,602793 0,31 ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 19,495280 0,31 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,052852 0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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