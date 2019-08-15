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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,0508840,63
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0351400,60
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF528,8393320,57
ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu2,1155220,50
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,4817150,47
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0135354,20
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0203881,20
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0253010,41
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2229070,27
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,4473720,27
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)0,0260251,32
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)52,1440801,21
QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)0,4785260,92
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,5913190,88
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0550000,76
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2642432,93
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,7452750,97
QNB Finans Portföy Bir. Değ.Fon0,0192400,72
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3590850,64
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0527900,63
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0267800,80
Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu1,1839330,43
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0363000,38
Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu1,4150730,36
Albaraka Portföy Kira Sert.Katılım Fonu1,1699880,34
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,7595721,53
QNB Finans Portföy Altın BYF23,8344671,24
Bizim Portföy Altın KatılımBYF239,0403411,23
İş Portföy Altın Fonu0,0295940,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0381840,35
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0203350,32
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0561550,31
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6027930,31
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu19,4952800,31
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0528520,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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