Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,651894
|0,76
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,468213
|0,67
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,046143
|0,57
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,191866
|0,51
|İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|102,039153
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,201486
|0,05
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,051461
|0,77
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101780
|0,60
|Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,354925
|0,56
|Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)
|0,051844
|0,51
|Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,562155
|0,50
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,281616
|0,50
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,357109
|0,44
|HSBC Portföy Değ. Fon
|86,742141
|0,39
|Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu
|0,016342
|0,32
|İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon
|0,024064
|0,30
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,026527
|0,25
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014696
|0,15
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,012526
|0,11
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu
|0,015956
|0,07
|Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu
|1,379402
|0,06
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,025569
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,588557
|0,06
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,019857
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu
|0,054841
|0,06
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|87,219927
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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