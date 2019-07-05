Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,651894 0,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,468213 0,67 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,046143 0,57 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,191866 0,51 İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 102,039153 0,29 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,201486 0,05 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,051461 0,77 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101780 0,60 Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,354925 0,56 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,051844 0,51 Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,562155 0,50 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,281616 0,50 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357109 0,44 HSBC Portföy Değ. Fon 86,742141 0,39 Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu 0,016342 0,32 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,024064 0,30 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026527 0,25 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014696 0,15 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,012526 0,11 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 0,015956 0,07 Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,379402 0,06 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,025569 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,588557 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,019857 0,06 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,054841 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 87,219927 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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