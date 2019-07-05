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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6518940,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4682130,67
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0461430,57
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1918660,51
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu102,0391530,29
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2014860,05
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0514610,77
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1017800,60
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,3549250,56
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0518440,51
Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,5621550,50
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,2816160,50
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3571090,44
HSBC Portföy Değ. Fon86,7421410,39
Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu0,0163420,32
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,0240640,30
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0265270,25
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,0146960,15
Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu0,0125260,11
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu0,0159560,07
Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu1,3794020,06
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0255690,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5885570,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0198570,06
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0548410,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu87,2199270,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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