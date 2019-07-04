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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:28
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0458820,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4650860,52
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6470030,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1908960,42
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu147,0571220,28
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0243940,72
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,4232820,18
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,2454050,14
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,5542710,14
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,6596450,14
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,1901700,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0627670,05
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0356990,32
Yapı Kredi Portföy PY Üç.Değ. Özel Fon0,0225680,16
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,2021890,09
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0565610,07
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,0497200,07
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0353621,54
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,1139331,30
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,0641961,29
Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu0,0161490,14
Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu0,0175700,12
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF23,0857291,70
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0371861,57
ING Portföy Altın Fonu0,0286401,55
Fiba Portföy Altın Fonu0,0219981,54
Bizim Portföy Altın KatılımBYF231,9259101,53
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0548080,06
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0516090,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5882010,06
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,6107100,06
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0198410,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:28
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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