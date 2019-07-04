Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,045882 0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,465086 0,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,647003 0,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,190896 0,42 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 147,057122 0,28 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024394 0,72 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,423282 0,18 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,245405 0,14 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,554271 0,14 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,659645 0,14 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,190170 0,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062767 0,05 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,035699 0,32 Yapı Kredi Portföy PY Üç.Değ. Özel Fon 0,022568 0,16 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,202189 0,09 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,056561 0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,049720 0,07 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035362 1,54 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,113933 1,30 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,064196 1,29 Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu 0,016149 0,14 Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu 0,017570 0,12 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 23,085729 1,70 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 1,57 ING Portföy Altın Fonu 0,028640 1,55 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021998 1,54 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 231,925910 1,53 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,054808 0,06 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,051609 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,588201 0,06 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,610710 0,06 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,019841 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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