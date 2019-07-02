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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

02 Temmuz 2019 Salı 14:13
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4631470,67
Kare Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu0,0215170,57
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6443120,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1901450,47
Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu6,5318100,46
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0153290,47
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,6350610,41
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,4928590,28
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,2007740,25
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,2835190,11
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0514116,36
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1018616,33
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1098824,22
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0515934,06
QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF36,1957544,01
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1703482,30
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3561552,24
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,2809692,20
HSBC Portföy Değ. Fon86,5549582,04
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,5843791,85
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0266852,57
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,4758621,91
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3341721,85
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8988541,68
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0391691,61
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu5,3500770,08
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5325560,07
ING Portföy Para PiyasasıFonu87,0609300,06
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0515450,06
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,6087490,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:13
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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