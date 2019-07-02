Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,463147 0,67 Kare Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 0,021517 0,57 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,644312 0,50 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,190145 0,47 Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 6,531810 0,46 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,015329 0,47 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,635061 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,492859 0,28 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,200774 0,25 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,283519 0,11 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,051411 6,36 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101861 6,33 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,109882 4,22 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,051593 4,06 QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF 36,195754 4,01 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,170348 2,30 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,356155 2,24 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,280969 2,20 HSBC Portföy Değ. Fon 86,554958 2,04 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,584379 1,85 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026685 2,57 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,475862 1,91 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334172 1,85 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,898854 1,68 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039169 1,61 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 5,350077 0,08 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,532556 0,07 ING Portföy Para PiyasasıFonu 87,060930 0,06 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,051545 0,06 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,608749 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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