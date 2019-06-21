Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,449387 2,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,628581 2,73 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,044536 2,69 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,186219 2,04 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 144,482162 1,35 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014987 2,34 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024237 1,24 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,408041 0,22 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,605696 0,13 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,642896 0,11 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091929 1,33 İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,046196 1,21 Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF) 8,222626 0,74 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,018434 0,73 Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,112855 0,72 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,089110 2,62 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,023144 1,44 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,017274 1,02 Yapı Kredi Portföy PY Üç.Değ. Özel Fon 0,022087 0,96 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017186 0,93 Yatırım Fonları - KatılımFonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,561529 1,12 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,034956 0,69 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,103590 0,66 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,053729 0,57 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,030661 0,28 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 23,104895 1,88 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,845610 1,82 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 231,206549 1,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036742 0,86 İş Portföy Altın Fonu 0,028562 0,74 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 86,437447 0,08 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,528950 0,07 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,019683 0,07 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,051188 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,583441 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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