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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

21 Haziran 2019 Cuma 14:36
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4493872,92
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6285812,73
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0445362,69
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1862192,04
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu144,4821621,35
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0149872,34
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0242371,24
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,4080410,22
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,6056960,13
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,6428960,11
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0919291,33
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0461961,21
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)8,2226260,74
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0184340,73
Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,1128550,72
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0891102,62
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,0231441,44
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,0172741,02
Yapı Kredi Portföy PY Üç.Değ. Özel Fon0,0220870,96
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0171860,93
Yatırım Fonları - KatılımFonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,5615291,12
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0349560,69
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,1035900,66
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,0537290,57
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0306610,28
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF23,1048951,88
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8456101,82
Bizim Portföy Altın KatılımBYF231,2065491,42
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0367420,86
İş Portföy Altın Fonu0,0285620,74
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu86,4374470,08
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5289500,07
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0196830,07
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0511880,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5834410,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:36
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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