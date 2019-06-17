Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036981 1,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,060826 0,99 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,404075 0,97 Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,052209 0,92 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039580 0,87 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024183 2,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014343 1,59 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030747 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,056730 0,85 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,393705 0,76 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,036658 0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062786 0,73 HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,046085 0,69 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,832500 0,68 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,077329 0,68 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049295 1,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,998021 0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,683956 0,72 HSBC Portföy Değ. Fon 81,249185 0,50 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,069899 0,50 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035077 1,90 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,104099 1,81 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,056577 1,59 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022304 0,95 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,300914 0,89 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036826 1,92 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021864 1,90 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,025639 1,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,032392 1,85 Ak Portföy Altın Fonu 0,058913 1,84 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,051058 0,19 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,593515 0,19 ING Portföy Para PiyasasıFonu 86,202695 0,19 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,025286 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,581939 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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