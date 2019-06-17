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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0369811,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0608260,99
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,4040750,97
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,0522090,92
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0395800,87
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0241832,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0143431,59
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0307470,87
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0567300,85
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,3937050,76
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0366580,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0627860,73
HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,0460850,69
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8325000,68
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0773290,68
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0492951,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9980210,78
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,6839560,72
HSBC Portföy Değ. Fon81,2491850,50
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0698990,50
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0350771,90
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,1040991,81
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,0565771,59
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0223040,95
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,3009140,89
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0368261,92
Fiba Portföy Altın Fonu0,0218641,90
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0256391,86
Deniz Port. Altın Fonu0,0323921,85
Ak Portföy Altın Fonu0,0589131,84
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0510580,19
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5935150,19
ING Portföy Para PiyasasıFonu86,2026950,19
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0252860,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5819390,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
  1. fonlar
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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