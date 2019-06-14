Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları14 Haziran 2019 Cuma 14:58
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|566,371399
|1,48
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,080829
|1,23
|Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon
|0,051733
|0,66
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,060229
|0,53
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036569
|0,50
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014119
|2,52
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023627
|0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,056251
|0,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021697
|0,60
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030481
|0,44
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062330
|1,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,034943
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|67,991457
|0,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073155
|0,55
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,076808
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,990332
|0,50
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,052212
|0,43
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,042947
|0,40
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,716621
|0,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,165181
|0,24
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,084469
|0,70
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,034423
|0,69
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,280639
|0,65
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,040071
|0,61
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,022094
|0,57
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,459343
|1,86
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|227,940355
|1,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,696288
|1,68
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028131
|0,75
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036132
|0,75
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,019598
|0,07
|Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu
|0,266701
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,580835
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu
|0,054125
|0,06
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,050960
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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