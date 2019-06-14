Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 566,371399 1,48 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,080829 1,23 Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,051733 0,66 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,060229 0,53 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036569 0,50 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014119 2,52 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,023627 0,91 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,056251 0,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021697 0,60 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030481 0,44 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062330 1,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,034943 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 67,991457 0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,073155 0,55 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,076808 0,52 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990332 0,50 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,052212 0,43 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,042947 0,40 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,716621 0,35 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,165181 0,24 Yatırım Fonları - KatılımFonları KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,084469 0,70 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,034423 0,69 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,280639 0,65 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,040071 0,61 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022094 0,57 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,459343 1,86 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 227,940355 1,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,696288 1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,028131 0,75 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036132 0,75 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,019598 0,07 Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu 0,266701 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,580835 0,06 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,054125 0,06 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,050960 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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