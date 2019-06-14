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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

14 Haziran 2019 Cuma 14:58
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF566,3713991,48
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu6,0808291,23
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,0517330,66
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0602290,53
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0365690,50
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0141192,52
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0236270,91
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0562510,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0216970,60
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0304810,44
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0623301,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0349430,87
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu67,9914570,84
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0731550,55
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0768080,52
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9903320,50
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0522120,43
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0429470,40
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,7166210,35
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,1651810,24
Yatırım Fonları - KatılımFonları
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,0844690,70
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0344230,69
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,2806390,65
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,0400710,61
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0220940,57
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,4593431,86
Bizim Portföy Altın KatılımBYF227,9403551,73
QNB Finans Portföy Altın BYF22,6962881,68
İş Portföy Altın Fonu0,0281310,75
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0361320,75
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0195980,07
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2667010,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5808350,06
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0541250,06
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0509600,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:58
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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