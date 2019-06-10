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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4219981,17
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1775211,04
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0420600,91
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,5899590,85
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0252030,84
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0237573,83
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,3695432,50
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,5934621,43
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0145951,38
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,2483471,17
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0881746,11
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0444986,00
HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,0472404,41
QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF33,7210854,30
HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF)0,0915964,13
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0327885,22
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0057643,28
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0400262,90
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3325082,51
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,6959022,38
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,5869453,00
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,2576082,56
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0249312,50
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0343912,43
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,0832832,33
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF22,6638293,26
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0361042,56
TEB Portföy Altın Fonu0,0611782,46
Deniz Port. Altın Fonu0,0317762,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,0214442,42
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2660330,20
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0195480,19
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0508320,19
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5864750,19
ING Portföy Para PiyasasıFonu85,8219050,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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