Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,421998 1,17 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,177521 1,04 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042060 0,91 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,589959 0,85 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,025203 0,84 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,023757 3,83 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,369543 2,50 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,593462 1,43 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014595 1,38 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,248347 1,17 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088174 6,11 İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,044498 6,00 HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,047240 4,41 QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF 33,721085 4,30 HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF) 0,091596 4,13 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,032788 5,22 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,005764 3,28 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,040026 2,90 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,332508 2,51 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,695902 2,38 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 17,586945 3,00 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,257608 2,56 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,024931 2,50 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,034391 2,43 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,083283 2,33 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,663829 3,26 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036104 2,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,061178 2,46 Deniz Port. Altın Fonu 0,031776 2,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021444 2,42 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu 0,266033 0,20 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,019548 0,19 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,050832 0,19 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,586475 0,19 ING Portföy Para PiyasasıFonu 85,821905 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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