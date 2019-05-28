Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,408442 0,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,172018 0,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,570355 0,36 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,040701 0,35 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,020934 0,22 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,023544 0,06 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017722 0,28 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035782 0,24 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,430520 0,18 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,037154 0,15 Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 43,842814 0,08 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016464 0,24 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,575697 0,17 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,133900 0,16 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310702 0,10 HSBC Portföy Çoklu VarlıkBir. Değ. Fon 0,022326 0,10 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036031 0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017298 0,37 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 16,281004 0,33 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,495327 0,27 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,829130 0,26 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,521112 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019704 0,07 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,050410 0,07 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,573247 0,06 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,024970 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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