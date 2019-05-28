Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları28 Mayıs 2019 Salı 14:17
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,408442
|0,55
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,172018
|0,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,570355
|0,36
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,040701
|0,35
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,020934
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023544
|0,06
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,017722
|0,28
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035782
|0,24
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,430520
|0,18
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,037154
|0,15
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|43,842814
|0,08
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016464
|0,24
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,575697
|0,17
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,133900
|0,16
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,310702
|0,10
|HSBC Portföy Çoklu VarlıkBir. Değ. Fon
|0,022326
|0,10
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,036031
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017298
|0,37
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,281004
|0,33
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,495327
|0,27
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,829130
|0,26
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,521112
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019704
|0,07
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,050410
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu
|1,573247
|0,06
|Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,024970
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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