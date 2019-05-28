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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28 Mayıs 2019 Salı 14:17
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4084420,55
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1720180,41
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,5703550,36
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0407010,35
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0209340,22
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0235440,06
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0177220,28
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0357820,24
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4305200,18
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0371540,15
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)43,8428140,08
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0164640,24
Taaleri Portföy Değ. Fon0,5756970,17
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,1339000,16
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3107020,10
HSBC Portföy Çoklu VarlıkBir. Değ. Fon0,0223260,10
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0360310,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0172980,37
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)16,2810040,33
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,4953270,27
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8291300,26
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5211120,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0197040,07
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0504100,07
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5732470,06
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0249700,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:17
  1. fonpiyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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