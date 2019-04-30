Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları30 Nisan 2019 Salı 14:51
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,025174
|0,78
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,060421
|0,65
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,149064
|0,49
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,043339
|0,35
|Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu
|1,880062
|0,32
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,017402
|1,04
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,469235
|0,39
|Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu
|1,503105
|0,15
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,205512
|0,12
|Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu
|1,364858
|0,11
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|64,681296
|1,31
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,080620
|0,54
|QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,438385
|0,53
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,029173
|0,51
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,077319
|0,48
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,069501
|0,57
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,034505
|0,27
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,671113
|0,24
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050537
|0,22
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,663252
|0,18
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Garanti Portföy Bir. KatılımFonu
|1,384426
|0,31
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,033535
|0,30
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,064492
|0,28
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,017367
|0,27
|Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu
|0,017089
|0,18
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,056657
|0,33
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020990
|0,32
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,059694
|0,32
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031118
|0,31
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,024610
|0,31
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,512289
|0,08
|Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,019048
|0,06
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,019068
|0,06
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|5,139370
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu
|1,545638
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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