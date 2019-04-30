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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

30 Nisan 2019 Salı 14:51
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0251740,78
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0604210,65
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1490640,49
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0433390,35
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,8800620,32
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0174021,04
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,4692350,39
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,5031050,15
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,2055120,12
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,3648580,11
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)64,6812961,31
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0806200,54
QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)0,4383850,53
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0291730,51
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0773190,48
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0695010,57
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0345050,27
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,6711130,24
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0505370,22
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,6632520,18
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,3844260,31
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0335350,30
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,0644920,28
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,0173670,27
Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu0,0170890,18
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,0566570,33
Fiba Portföy Altın Fonu0,0209900,32
TEB Portföy Altın Fonu0,0596940,32
Deniz Port. Altın Fonu0,0311180,31
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0246100,31
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5122890,08
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0190480,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0190680,06
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu5,1393700,06
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5456380,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:51
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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