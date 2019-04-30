Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,025174 0,78 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,060421 0,65 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,149064 0,49 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,043339 0,35 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,880062 0,32 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,017402 1,04 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,469235 0,39 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,503105 0,15 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,205512 0,12 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,364858 0,11 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 64,681296 1,31 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,080620 0,54 QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,438385 0,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,029173 0,51 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,077319 0,48 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,069501 0,57 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,034505 0,27 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,671113 0,24 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,050537 0,22 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,663252 0,18 Yatırım Fonları - KatılımFonları Garanti Portföy Bir. KatılımFonu 1,384426 0,31 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,033535 0,30 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,064492 0,28 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,017367 0,27 Ak Portföy Kira Sert. KatılımFonu 0,017089 0,18 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,056657 0,33 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020990 0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,059694 0,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,031118 0,31 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,024610 0,31 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,512289 0,08 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,019048 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,019068 0,06 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 5,139370 0,06 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,545638 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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