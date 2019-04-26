Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 572,323051 0,94 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,059836 0,53 Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,052054 0,42 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038918 0,20 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 1,072054 0,11 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,023037 1,72 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055960 0,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024079 0,56 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024714 0,27 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030703 0,25 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 71,031048 1,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065454 0,57 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,431352 0,43 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,076309 0,38 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,079581 0,32 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034450 0,24 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,018314 0,22 Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu 0,016072 0,10 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,050366 0,09 Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon 1,449547 0,09 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,033219 0,86 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,009023 0,77 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,055541 0,77 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022161 0,59 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,028883 0,47 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,838693 1,39 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,965178 1,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034987 0,95 İş Portföy Altın Fonu 0,027252 0,94 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,024380 0,93 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019315 0,07 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,541816 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 83,417081 0,06 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,932580 0,06 Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu 0,723703 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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