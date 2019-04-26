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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

26 Nisan 2019 Cuma 15:01
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF572,3230510,94
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0598360,53
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,0520540,42
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0389180,20
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu1,0720540,11
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0230371,72
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0559600,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0240790,56
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0247140,27
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0307030,25
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu71,0310481,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0654540,57
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4313520,43
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0763090,38
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0795810,32
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0344500,24
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0183140,22
Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu0,0160720,10
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0503660,09
Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon1,4495470,09
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0332190,86
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,0090230,77
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,0555410,77
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0221610,59
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,0288830,47
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8386931,39
QNB Finans Portföy Altın BYF21,9651781,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0349870,95
İş Portföy Altın Fonu0,0272520,94
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0243800,93
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0193150,07
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5418160,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu83,4170810,06
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,9325800,06
Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu0,7237030,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:01
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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