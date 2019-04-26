Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları26 Nisan 2019 Cuma 15:01
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|572,323051
|0,94
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,059836
|0,53
|Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon
|0,052054
|0,42
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,038918
|0,20
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu
|1,072054
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023037
|1,72
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,055960
|0,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,024079
|0,56
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024714
|0,27
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030703
|0,25
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|71,031048
|1,04
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,065454
|0,57
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,431352
|0,43
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,076309
|0,38
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,079581
|0,32
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,034450
|0,24
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,018314
|0,22
|Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu
|0,016072
|0,10
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050366
|0,09
|Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon
|1,449547
|0,09
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,033219
|0,86
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,009023
|0,77
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,055541
|0,77
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,022161
|0,59
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,028883
|0,47
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,838693
|1,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,965178
|1,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034987
|0,95
|İş Portföy Altın Fonu
|0,027252
|0,94
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,024380
|0,93
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019315
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu
|1,541816
|0,06
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|83,417081
|0,06
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,932580
|0,06
|Qinvest Portföy Para PiyasasıFonu
|0,723703
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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