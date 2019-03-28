Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 1,056698 0,15 Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,036973 0,08 Perform Port. Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 0,017288 0,08 Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,333600 0,07 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 0,021071 0,07 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon 1,428498 0,08 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030210 0,06 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,046424 0,06 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053342 0,06 Ak Portföy Değ. Fon 0,150021 0,06 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014365 0,17 Vakıf Port. Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu 0,013137 0,07 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 0,015145 0,06 Mükafat Port. Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,291619 0,06 Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,303560 0,06 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,515819 0,07 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 5,038910 0,06 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,048556 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 82,003820 0,06 Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu 57,450432 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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