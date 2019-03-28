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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28 Mart 2019 Perşembe 15:09
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu1,0566980,15
Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu0,0369730,08
Perform Port. Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu0,0172880,08
Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,3336000,07
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu0,0210710,07
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon1,4284980,08
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0302100,06
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,0464240,06
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0533420,06
Ak Portföy Değ. Fon0,1500210,06
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,0143650,17
Vakıf Port. Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu0,0131370,07
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu0,0151450,06
Mükafat Port. Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu1,2916190,06
Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu1,3035600,06
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,5158190,07
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu5,0389100,06
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0485560,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu82,0038200,06
Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu57,4504320,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:09
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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