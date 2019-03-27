Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,332607 0,09 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 0,021056 0,08 İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,058333 0,07 Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 262,552047 0,07 İstanbul Portföy Kısa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,024939 0,07 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,035163 0,20 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,047154 0,07 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,117928 0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,046396 0,06 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030191 0,06 Yatırım Fonları - KatılımFonları Mükafat Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 1,298201 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert.Katılım Fonu 1,262339 0,05 Ziraat Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,302824 0,05 Ziraat Port. Halk Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu 1,222268 0,05 Oyak Portföy Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,172008 0,05 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,502586 0,07 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018691 0,06 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 5,035880 0,06 Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,553934 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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