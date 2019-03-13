Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,041563 0,81 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,024284 0,74 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,144168 0,64 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,057320 0,63 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,795943 0,63 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,145270 0,79 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021954 0,61 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,401331 0,37 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022660 0,32 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,201476 0,30 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044985 3,45 Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,054329 1,34 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093887 1,22 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,019593 1,21 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018465 1,21 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,986550 2,62 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,031245 1,14 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,431874 0,87 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,017182 0,80 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042783 0,80 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,294690 1,23 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 19,622623 0,79 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040537 0,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011870 0,66 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017323 0,42 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,828757 1,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,528179 0,68 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 206,586097 0,64 İş Portföy Altın Fonu 0,025546 0,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032903 0,03 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları QNB Finans Portföy ParaPiyasası Fonu 101,603311 0,06 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,735501 0,06 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,018528 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018542 0,06 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023869 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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