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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

13 Mart 2019 Çarşamba 15:24
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0415630,81
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0242840,74
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1441680,64
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0573200,63
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,7959430,63
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,1452700,79
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0219540,61
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,4013310,37
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0226600,32
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,2014760,30
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0449853,45
Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,0543291,34
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0938871,22
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0195931,21
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0184651,21
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9865502,62
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0312451,14
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4318740,87
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,0171820,80
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0427830,80
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,2946901,23
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)19,6226230,79
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0405370,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0118700,66
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0173230,42
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,8287571,15
QNB Finans Portföy Altın BYF20,5281790,68
Bizim Portföy Altın KatılımBYF206,5860970,64
İş Portföy Altın Fonu0,0255460,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0329030,03
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
QNB Finans Portföy ParaPiyasası Fonu101,6033110,06
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,7355010,06
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0185280,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0185420,06
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0238690,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:24
  1. Fon piyasası
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