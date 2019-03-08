Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları08 Mart 2019 Cuma 15:16
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032619
|1,00
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,054498
|0,98
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,176988
|0,80
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,706844
|0,77
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,790221
|0,77
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014664
|1,34
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021878
|0,83
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,050631
|0,68
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,028090
|0,50
|Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu
|1,334102
|0,12
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,070313
|0,53
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,037096
|0,46
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,034397
|0,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056744
|0,17
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,065716
|0,79
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,873600
|0,59
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,010316
|0,28
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,094961
|0,22
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020905
|0,17
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,020336
|1,04
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,880546
|0,96
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,977092
|0,90
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,031053
|0,81
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,053300
|0,77
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032611
|0,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019348
|0,81
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028678
|0,81
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064033
|0,80
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,022710
|0,79
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,497207
|0,06
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,712448
|0,06
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|81,112331
|0,06
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,981769
|0,06
|HSBC Portföy Para PiyasasıFonu
|60,108788
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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