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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

08 Mart 2019 Cuma 15:16
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0326191,00
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0544980,98
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,1769880,80
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,7068440,77
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,7902210,77
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0146641,34
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0218780,83
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0506310,68
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0280900,50
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,3341020,12
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0703130,53
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0370960,46
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0343970,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0567440,17
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0657160,79
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8736000,59
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,0103160,28
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,0949610,22
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,0209050,17
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0203361,04
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8805460,96
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,9770920,90
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0310530,81
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0533000,77
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0326110,83
Fiba Portföy Altın Fonu0,0193480,81
Deniz Port. Altın Fonu0,0286780,81
Garanti Portföy Altın Fonu0,0640330,80
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0227100,79
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4972070,06
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,7124480,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu81,1123310,06
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,9817690,06
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu60,1087880,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:16
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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