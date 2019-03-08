Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032619 1,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,054498 0,98 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,176988 0,80 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,706844 0,77 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,790221 0,77 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014664 1,34 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021878 0,83 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,050631 0,68 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,028090 0,50 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,334102 0,12 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,070313 0,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,037096 0,46 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,034397 0,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056744 0,17 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,065716 0,79 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,873600 0,59 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,010316 0,28 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,094961 0,22 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020905 0,17 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,020336 1,04 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,880546 0,96 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,977092 0,90 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031053 0,81 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,053300 0,77 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032611 0,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019348 0,81 Deniz Port. Altın Fonu 0,028678 0,81 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064033 0,80 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022710 0,79 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,497207 0,06 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,712448 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 81,112331 0,06 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,981769 0,06 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 60,108788 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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