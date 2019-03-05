Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer.Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037893 0,57 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,053886 0,55 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036594 0,51 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,169111 0,49 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 5,628476 0,48 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014498 1,86 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022402 0,70 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,124816 0,68 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,050307 0,64 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027977 0,49 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096163 2,55 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,049581 2,37 Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,019416 1,56 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,073010 1,50 ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 3,843182 1,36 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,537807 0,78 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,431952 0,75 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,043869 0,73 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,048925 0,69 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,123836 0,66 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 19,889803 1,09 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,959692 0,96 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,020120 0,69 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,861827 0,61 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,028491 0,55 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,496359 0,08 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023759 0,06 Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu 0,250992 0,06 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,496455 0,06 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 60,002516 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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