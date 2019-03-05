0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

05 Mart 2019 Salı 14:51
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Vakıf Portföy Euro. (Amer.Doları) Borç.Araç.Fonu0,0378930,57
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0538860,55
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0365940,51
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,1691110,49
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,6284760,48
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0144981,86
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0224020,70
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,1248160,68
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0503070,64
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0279770,49
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0961632,55
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0495812,37
Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0194161,56
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0730101,50
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,8431821,36
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,5378070,78
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4319520,75
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0438690,73
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0489250,69
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,1238360,66
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)19,8898031,09
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9596920,96
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0201200,69
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8618270,61
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0284910,55
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4963590,08
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0237590,06
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2509920,06
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4964550,06
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu60,0025160,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:51
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul servisiyle makas atan maganda yakalandı
    1. Okul servisiyle makas atan maganda..
    2. CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye..
    3. Türkiye İMSAD Şubat 2019 Sektör Raporu
    4. İsmetpaşalı öğrenciler yangın ve afet..
    5. Öldürdüğü pazarcıyı yol ortasında..
    6. Vali Mantı, Kur’an Kursu..
    7. Van'da trafik kazası! 14 yaralı
    8. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin..
    9. Binali Yıldırım tersane işçileriyle..
    10. DÜ sporcusu bilek güreşinde şampiyon..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamıyla bez..
    12. Tekstilde gelecek var
    13. Bakan Çavuşoğlu: "Suriye’nin toprak..
    14. "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu"..
    15. Sivasspor'da Muhammet Demir ameliyat..
    16. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    17. Kars’ta yaban hayvanları unutulmadı
    18. El Bab’ta patlama: Yaralılar var
    19. Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak
    20. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    21. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    22. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    23. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    24. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    25. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    26. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    27. Hamzaoğlu Erzurum’da ilk antrenmanına..
    28. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    29. Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık..
    30. Şehit ve gazi derneklerinden Celal..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar