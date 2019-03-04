Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 519,925963 1,09 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,047681 0,58 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,158539 0,50 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036409 0,50 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 5,601463 0,47 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,110395 0,59 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049988 0,40 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022246 0,40 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027840 0,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021667 0,23 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057096 1,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 60,374241 1,07 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,086114 1,01 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,066663 0,92 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,034117 0,75 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,853345 0,35 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,010286 0,22 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,337675 0,22 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033518 0,20 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,045652 0,20 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019982 0,52 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,850560 0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,948937 0,38 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,955311 0,36 KT Portföy Kira Sert. KatılımFonu 1,426965 0,19 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,450103 0,50 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 205,094311 0,26 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 17,691979 0,19 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,047886 0,19 Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu 0,250834 0,19 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,693814 0,19 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023744 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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