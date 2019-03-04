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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04 Mart 2019 Pazartesi 15:07
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF519,9259631,09
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0476810,58
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,1585390,50
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0364090,50
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,6014630,47
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,1103950,59
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0499880,40
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0222460,40
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0278400,37
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0216670,23
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0570961,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu60,3742411,07
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,0861141,01
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0666630,92
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0341170,75
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8533450,35
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,0102860,22
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,3376750,22
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0335180,20
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,0456520,20
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0199820,52
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8505600,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,9489370,38
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9553110,36
KT Portföy Kira Sert. KatılımFonu1,4269650,19
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF20,4501030,50
Bizim Portföy Altın KatılımBYF205,0943110,26
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu17,6919790,19
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0478860,19
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2508340,19
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,6938140,19
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0237440,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:07
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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