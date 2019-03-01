Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,147830 0,83 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032156 0,70 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,771232 0,69 Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon 5,173007 0,63 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,625733 0,62 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021617 1,20 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014479 0,65 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027738 0,40 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,097957 0,40 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049788 0,25 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095566 1,93 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045630 1,83 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,049404 1,70 QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,465289 1,01 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,391286 1,00 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,348206 0,71 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,065134 0,56 HSBC Portföy Değ. Fon 78,909156 0,52 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon 0,111170 0,51 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,118742 0,47 Yatırım Fonları - KatılımFonları TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,841949 0,55 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019878 0,52 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,941528 0,50 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,956704 0,40 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,951918 0,36 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,018546 0,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032831 0,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,055345 0,14 İş Portföy Altın Fonu 0,025496 0,14 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022861 0,14 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018410 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018700 0,06 Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu 0,250358 0,06 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,961073 0,06 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023699 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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