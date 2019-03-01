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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

01 Mart 2019 Cuma 15:07
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,1478300,83
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0321560,70
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,7712320,69
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,1730070,63
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,6257330,62
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0216171,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0144790,65
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0277380,40
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0979570,40
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0497880,25
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0955661,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0456301,83
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0494041,70
QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)0,4652891,01
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,3912861,00
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3482060,71
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0651340,56
HSBC Portföy Değ. Fon78,9091560,52
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,1111700,51
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,1187420,47
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8419490,55
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0198780,52
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,9415280,50
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9567040,40
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9519180,36
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu2,0185460,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0328310,14
TEB Portföy Altın Fonu0,0553450,14
İş Portföy Altın Fonu0,0254960,14
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0228610,14
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0184100,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0187000,06
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2503580,06
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,9610730,06
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0236990,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:07
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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