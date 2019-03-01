Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları01 Mart 2019 Cuma 15:07
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,147830
|0,83
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032156
|0,70
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,771232
|0,69
|Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon
|5,173007
|0,63
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,625733
|0,62
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021617
|1,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014479
|0,65
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,027738
|0,40
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,097957
|0,40
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049788
|0,25
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095566
|1,93
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045630
|1,83
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,049404
|1,70
|QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,465289
|1,01
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,391286
|1,00
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,348206
|0,71
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,065134
|0,56
|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,909156
|0,52
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon
|0,111170
|0,51
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,118742
|0,47
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,841949
|0,55
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019878
|0,52
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,941528
|0,50
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,956704
|0,40
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,951918
|0,36
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,018546
|0,15
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032831
|0,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055345
|0,14
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025496
|0,14
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,022861
|0,14
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,018410
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018700
|0,06
|Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu
|0,250358
|0,06
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,961073
|0,06
|Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,023699
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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