Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,024000 0,58 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,040914 0,46 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,767192 0,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,142107 0,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,449640 0,36 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014386 1,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021361 0,15 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,333403 0,13 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,594865 0,07 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,470994 0,06 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,377444 0,41 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,033798 0,27 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,068532 0,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,036300 0,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 59,658586 0,07 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,094488 0,36 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,064769 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon 1,110861 0,29 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,022773 0,29 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,045527 0,22 Yatırım Fonları - KatılımFonları Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016300 0,84 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,000532 0,77 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,053576 0,75 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,949301 0,75 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031200 0,65 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,064401 0,98 TEB Portföy Altın Fonu 0,055266 0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032784 0,83 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022829 0,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019449 0,81 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023684 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 80,747561 0,06 QNB Finans Portföy ParaPiyasası Fonu 100,816044 0,06 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 59,818035 0,06 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,674431 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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