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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28 Şubat 2019 Perşembe 15:10
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0240000,58
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0409140,46
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,7671920,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1421070,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4496400,36
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0143861,78
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0213610,15
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,3334030,13
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5948650,07
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,4709940,06
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,3774440,41
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0337980,27
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0685320,26
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0363000,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu59,6585860,07
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,0944880,36
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0647690,35
Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon1,1108610,29
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0227730,29
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,0455270,22
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0163000,84
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,0005320,77
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0535760,75
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,9493010,75
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0312000,65
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,0644010,98
TEB Portföy Altın Fonu0,0552660,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0327840,83
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0228290,83
Fiba Portföy Altın Fonu0,0194490,81
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0236840,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu80,7475610,06
QNB Finans Portföy ParaPiyasası Fonu100,8160440,06
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu59,8180350,06
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,6744310,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:10
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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