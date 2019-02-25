Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları25 Şubat 2019 Pazartesi 13:53
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|256,078548
|0,34
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,047155
|0,31
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031795
|0,30
|QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|0,169614
|0,29
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,017528
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022430
|0,91
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,098932
|0,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021484
|0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049953
|0,41
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,384453
|0,41
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044484
|2,38
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,025753
|1,65
|Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,038742
|1,44
|Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,888636
|1,35
|Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,018859
|1,32
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,043515
|0,98
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,015834
|0,97
|İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon
|1,527412
|0,95
|Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu
|0,095042
|0,95
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,428743
|0,72
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,028247
|1,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,011839
|1,42
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,613342
|0,99
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,313255
|0,93
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040630
|0,91
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,982736
|0,13
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,047681
|0,18
|HSBC Portföy Para PiyasasıFonu
|59,708510
|0,18
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,948875
|0,18
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,660221
|0,18
|Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,023640
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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