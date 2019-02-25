0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:53
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu256,0785480,34
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0471550,31
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0317950,30
QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu0,1696140,29
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,0175280,23
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0224300,91
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0989320,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0214840,54
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0499530,41
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3844530,41
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0444842,38
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0257531,65
Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0387421,44
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8886361,35
Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0188591,32
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0435150,98
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0158340,97
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,5274120,95
Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu0,0950420,95
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4287430,72
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0282471,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0118391,42
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)19,6133420,99
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3132550,93
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0406300,91
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,9827360,13
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0476810,18
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu59,7085100,18
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,9488750,18
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,6602210,18
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0236400,18



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:53
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harbiler 36 Taraftar Grubu, Kars 36 Spor’a destek kampanyası başlattı
    1. Harbiler 36 Taraftar Grubu, Kars 36..
    2. Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Semineri'nde
    3. Ergene Belediyesi sağlık alanında..
    4. Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı
    5. Kar etkisini yitirdi Marmara’ya poyraz..
    6. Tarihi Doğanca Evi açılıyor
    7. Mersin Büyükşehir ve MESKİ çalışanları..
    8. Uysal: “Belediyecilik felsefemiz Yörük..
    9. Genç, Çukurçayır’da esnaf ve..
    10. Kamyonla sipariş verdi, koliden 300..
    11. "Ek gümrük vergileri, Çin'in ABD'ye..
    12. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2..
    13. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat..
    14. Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması..
    15. Tarihi yarımada beyaza büründü
    16. Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na..
    17. Ergene’de gübre atma programı..
    18. Savcılıktan zimmet operasyonu..
    19. 'ABD ve Guaido sivilleri öldürmeyi..
    20. "Kız Kardeşim Projesi"
    21. "Biz önümüze bakıyoruz"
    22. Yeşil Körfez personeline yüzde 40 zam
    23. Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e..
    24. Gümüşhane emniyetinden uyuşturucu..
    25. Bakan Varank sanayicilerle bir araya..
    26. Gelişen Elbeyli’nin değişen yüzü
    27. Başkan adayı Böcek, Konyalılarla..
    28. Malatya’da okul müdürüne darp iddiası
    29. Mısır’da idam edilen 9 genç için..
    30. "Petrolde volatilitenin hakim olacağı..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”