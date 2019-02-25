Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 256,078548 0,34 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,047155 0,31 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031795 0,30 QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 0,169614 0,29 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017528 0,23 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022430 0,91 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,098932 0,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021484 0,54 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049953 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,384453 0,41 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044484 2,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025753 1,65 Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,038742 1,44 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,888636 1,35 Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,018859 1,32 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,043515 0,98 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,015834 0,97 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,527412 0,95 Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu 0,095042 0,95 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428743 0,72 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,028247 1,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011839 1,42 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 19,613342 0,99 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,313255 0,93 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040630 0,91 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,982736 0,13 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,047681 0,18 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 59,708510 0,18 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,948875 0,18 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,660221 0,18 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023640 0,18



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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