Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 513,677232 0,22 Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 254,732041 0,18 QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 0,168876 0,14 İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu 0,019462 0,11 Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,305948 0,10 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,022087 1,63 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014449 0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021199 0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022217 0,37 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,087405 0,36 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,111528 1,23 Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF) 8,168807 1,09 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,036084 1,04 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 67,295730 0,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875552 0,95 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042994 0,85 Gedik Portföy Karma Fon 0,797378 0,58 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,014401 0,57 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,423350 0,51 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,246004 0,47 Yatırım Fonları - KatılımFonları Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,928697 1,26 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031625 0,92 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016518 0,89 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,054273 0,86 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,960302 0,80 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,138949 1,41 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,730395 0,95 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033239 0,90 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 208,398379 0,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,056019 0,89 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,492828 0,07 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018321 0,07 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023583 0,06 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,047564 0,06 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,937060 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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