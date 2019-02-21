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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

21 Şubat 2019 Perşembe 14:09
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF513,6772320,22
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu254,7320410,18
QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu0,1688760,14
İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu0,0194620,11
Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,3059480,10
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0220871,63
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0144490,78
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0211990,52
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0222170,37
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0874050,36
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,1115281,23
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)8,1688071,09
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0360841,04
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)67,2957300,98
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8755520,95
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0429940,85
Gedik Portföy Karma Fon0,7973780,58
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0144010,57
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4233500,51
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2460040,47
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9286971,26
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0316250,92
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0165180,89
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0542730,86
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,9603020,80
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,1389491,41
QNB Finans Portföy Altın BYF20,7303950,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0332390,90
Bizim Portföy Altın KatılımBYF208,3983790,90
TEB Portföy Altın Fonu0,0560190,89
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4928280,07
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0183210,07
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0235830,06
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0475640,06
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,9370600,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:09
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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