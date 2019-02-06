Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,711478 0,26 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,138920 0,25 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,022986 0,25 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035098 0,11 Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon 5,005885 0,11 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022135 0,67 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,035654 0,43 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,363496 0,33 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,171967 0,23 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020611 0,21 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,035049 1,07 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,875711 1,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,031026 0,83 İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 0,033489 0,72 Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu 0,019848 0,71 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006516 0,39 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,069031 0,33 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,196591 0,25 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344691 0,23 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç.Değ. Fon 0,016839 0,18 Yatırım Fonları - KatılımFonları İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,031392 0,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979565 0,15 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,251954 0,11 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014074 0,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016886 0,06 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,488349 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 229,225133 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018440 0,07 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,023367 0,06 Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,538105 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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