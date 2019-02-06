Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları06 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,711478
|0,26
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,138920
|0,25
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,022986
|0,25
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035098
|0,11
|Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon
|5,005885
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022135
|0,67
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,035654
|0,43
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,363496
|0,33
|Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu
|1,171967
|0,23
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020611
|0,21
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,035049
|1,07
|Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,875711
|1,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,031026
|0,83
|İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,033489
|0,72
|Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu
|0,019848
|0,71
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,006516
|0,39
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,069031
|0,33
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,196591
|0,25
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,344691
|0,23
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç.Değ. Fon
|0,016839
|0,18
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,031392
|0,30
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979565
|0,15
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,251954
|0,11
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014074
|0,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,016886
|0,06
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,488349
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|229,225133
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018440
|0,07
|Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,023367
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,538105
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ