0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,7114780,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1389200,25
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0229860,25
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0350980,11
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,0058850,11
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0221350,67
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0356540,43
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3634960,33
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,1719670,23
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0206110,21
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0350491,07
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8757111,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0310260,83
İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)0,0334890,72
Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu0,0198480,71
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0065160,39
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,0690310,33
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon16,1965910,25
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3446910,23
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç.Değ. Fon0,0168390,18
Yatırım Fonları - KatılımFonları
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0313920,30
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9795650,15
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,2519540,11
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,0140740,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0168860,06
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4883490,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu229,2251330,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0184400,07
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0233670,06
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5381050,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü öğretmen çifte hapis cezası
    1. FETÖ'cü öğretmen çifte hapis cezası
    2. Sultan II. Abdülhamid Han kimdir?
    3. Sevgililer Günü hediyelerinin..
    4. İngiliz regülatörden online turizm..
    5. Binali Yıldırım'dan Fatih Terim'e..
    6. Kaza yapan tır şoförü viyadükten..
    7. MİT TIR'ları davasında yeni gelişme!..
    8. Trabzonspor, Galatasaray maçı..
    9. Alacak kavgasında başından vurularak..
    10. Sigara satışı için ilginç yasa..
    11. AB'den Siemens-Alstom birleşmesine ret
    12. Evin holü çöktü, 1 metrelik göçüğe..
    13. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu:..
    14. S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi..
    15. 7 yaşından beri bu işi yapıyor! İlçede..
    16. "Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e..
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    19. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    20. Kasımpaşa, Akhisarspor maçının..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!