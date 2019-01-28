0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF509,8587810,27
Halk Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu0,0196970,27
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu251,8377770,23
Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,6001740,22
Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,2849570,22
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0207790,77
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0133860,70
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0218490,64
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0135170,44
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,1635790,28
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0394141,34
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)64,9231121,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0303331,10
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu57,1366791,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0536451,00
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,9773161,38
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9821711,04
Taaleri Portföy Değ. Fon0,5603690,47
HSBC Portföy Değ. Fon77,6342120,36
Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu0,0926080,33
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2654911,01
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0312471,00
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,3537860,82
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9867530,77
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0168320,39
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,4778611,73
Bizim Portföy Altın KatılımBYF199,3530721,13
QNB Finans Portföy Altın BYF19,8146581,06
Şeker Port. Altın Fonu0,0316790,09
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0316630,08
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
İstanbul Portföy ParaPiyasası Fonu0,0214980,19
Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu55,4824030,19
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0183370,19
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu58,6855740,19
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4639610,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamer Akkal İYİ Parti Manisa Milletvekiliğinden son dakika istifa etti!
    1. Tamer Akkal İYİ Parti Manisa..
    2. Bahreyn'de muhalif lidere müebbet..
    3. Büyük deprem! İYİ Parti milletvekili..
    4. Ekipler Oğuzhan'ı bulmak için seferber..
    5. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer..
    6. Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde normal..
    7. Gaziantep'te Suriyeli anne ve 2..
    8. "Sisi ile insan haklarını görüşeceğim"
    9. Savaşın kapısı aralandı! Rusya ile ABD..
    10. Marmaris Belediye Başkanı partisinden..
    11. Büyükşehirler el değiştiriyor! Son..
    12. Vergi müfettişlerine "rüşvet" operasyonu
    13. 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı
    14. Eski eşini yaralayan kadının..
    15. Milyonları ilgilendiren açıklama!..
    16. GÜNCELLEME - Tuzla tersaneler..
    17. Mahsur kalan atların imdadına itfaiye..
    18. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    19. PKK propagandası yapan 18 kişi..
    20. İstanbul'da film gibi operasyon! Vale,..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler