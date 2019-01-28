Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 509,858781 0,27 Halk Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,019697 0,27 Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 251,837777 0,23 Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,600174 0,22 Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,284957 0,22 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020779 0,77 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,013386 0,70 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021849 0,64 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013517 0,44 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,163579 0,28 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039414 1,34 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 64,923112 1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,030333 1,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 57,136679 1,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053645 1,00 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,977316 1,38 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,982171 1,04 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,560369 0,47 HSBC Portföy Değ. Fon 77,634212 0,36 Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu 0,092608 0,33 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,265491 1,01 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,031247 1,00 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,353786 0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,986753 0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016832 0,39 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,477861 1,73 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 199,353072 1,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,814658 1,06 Şeker Port. Altın Fonu 0,031679 0,09 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031663 0,08 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları İstanbul Portföy ParaPiyasası Fonu 0,021498 0,19 Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu 55,482403 0,19 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018337 0,19 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 58,685574 0,19 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,463961 0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)







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