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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

25 Ocak 2019 Cuma 15:02
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6276250,73
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4364670,72
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0415390,64
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1783250,62
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1927180,55
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3505850,48
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,1157400,30
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,1603480,29
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,4878350,26
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5568180,26
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,3623293,14
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1109722,58
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0491322,50
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0668142,32
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)45,2385882,13
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0420691,65
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3386091,58
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2422641,28
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,1073651,22
Gedik Portföy Karma Fon0,7625501,15
Yatırım Fonları - KatılımFonları
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0309382,10
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2528211,81
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0270541,76
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9792021,40
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8973841,12
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
TEB Portföy Para PiyasasıFonu308,3033240,07
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,8540160,07
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4847530,07
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0180210,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu227,5391510,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:02
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