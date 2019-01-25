Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları25 Ocak 2019 Cuma 15:02
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,627625
|0,73
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,436467
|0,72
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,041539
|0,64
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,178325
|0,62
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,192718
|0,55
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,350585
|0,48
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,115740
|0,30
|Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu
|1,160348
|0,29
|Ziraat Portföy Fon SepetiFonu
|1,487835
|0,26
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,556818
|0,26
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,362329
|3,14
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,110972
|2,58
|Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)
|0,049132
|2,50
|Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,066814
|2,32
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|45,238588
|2,13
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,042069
|1,65
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,338609
|1,58
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,242264
|1,28
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon
|0,107365
|1,22
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,762550
|1,15
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,030938
|2,10
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,252821
|1,81
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,027054
|1,76
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,979202
|1,40
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,897384
|1,12
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|TEB Portföy Para PiyasasıFonu
|308,303324
|0,07
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,854016
|0,07
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,484753
|0,07
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,018021
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|227,539151
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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