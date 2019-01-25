Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,627625 0,73 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,436467 0,72 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,041539 0,64 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,178325 0,62 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,192718 0,55 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,350585 0,48 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,115740 0,30 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,160348 0,29 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,487835 0,26 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,556818 0,26 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,362329 3,14 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,110972 2,58 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,049132 2,50 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,066814 2,32 Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 45,238588 2,13 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042069 1,65 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338609 1,58 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,242264 1,28 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon 0,107365 1,22 Gedik Portföy Karma Fon 0,762550 1,15 Yatırım Fonları - KatılımFonları İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,030938 2,10 Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,252821 1,81 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,027054 1,76 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979202 1,40 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,897384 1,12 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları TEB Portföy Para PiyasasıFonu 308,303324 0,07 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,854016 0,07 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,484753 0,07 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018021 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 227,539151 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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