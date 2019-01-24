Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,433347 0,42 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,177218 0,33 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,623104 0,28 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,041275 0,26 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,191657 0,22 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021679 0,31 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,344142 0,22 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,552848 0,19 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,439546 0,17 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,158480 0,17 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,855651 1,37 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,287823 1,06 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,065296 1,04 Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,022976 1,03 Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,130471 1,03 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,041385 0,88 Gedik Portföy Karma Fon 0,753914 0,77 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,944776 0,72 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016408 0,62 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,409679 0,49 Yatırım Fonları - KatılımFonları İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,030301 1,48 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,027138 0,86 Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,230590 0,84 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,965696 0,61 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,887440 0,38 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,511381 0,07 Deniz Port. Para PiyasasıFonu 0,807342 0,07 Halk Portföy Para PiyasasıFonu 0,049798 0,06 ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 17,278151 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018009 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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