Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları24 Ocak 2019 Perşembe 14:12
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,433347
|0,42
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,177218
|0,33
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,623104
|0,28
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,041275
|0,26
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,191657
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021679
|0,31
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,344142
|0,22
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,552848
|0,19
|Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu
|1,439546
|0,17
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,158480
|0,17
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,855651
|1,37
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,287823
|1,06
|Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,065296
|1,04
|Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,022976
|1,03
|Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,130471
|1,03
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,041385
|0,88
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,753914
|0,77
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,944776
|0,72
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,016408
|0,62
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,409679
|0,49
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,030301
|1,48
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,027138
|0,86
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,230590
|0,84
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,965696
|0,61
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,887440
|0,38
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,511381
|0,07
|Deniz Port. Para PiyasasıFonu
|0,807342
|0,07
|Halk Portföy Para PiyasasıFonu
|0,049798
|0,06
|ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu
|17,278151
|0,06
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,018009
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ