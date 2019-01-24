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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

24 Ocak 2019 Perşembe 14:12
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4333470,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1772180,33
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6231040,28
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0412750,26
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1916570,22
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0216790,31
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3441420,22
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5528480,19
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,4395460,17
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,1584800,17
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8556511,37
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,2878231,06
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0652961,04
Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0229761,03
Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,1304711,03
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0413850,88
Gedik Portföy Karma Fon0,7539140,77
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,9447760,72
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,0164080,62
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4096790,49
Yatırım Fonları - KatılımFonları
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0303011,48
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,0271380,86
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2305900,84
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9656960,61
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8874400,38
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,5113810,07
Deniz Port. Para PiyasasıFonu0,8073420,07
Halk Portföy Para PiyasasıFonu0,0497980,06
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu17,2781510,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0180090,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:12
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