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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

22 Ocak 2019 Salı 14:49
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1383590,26
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,7416150,21
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0403950,20
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0228580,11
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç.Fonu2,1465900,10
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0210861,03
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5491900,25
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,5335010,23
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,1557680,07
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,4361240,07
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,3099221,19
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0324260,59
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,9560910,38
Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0353540,23
İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)0,0315220,23
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,9901990,59
TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon0,0340940,27
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,5843350,23
Taaleri Portföy Değ. Fon0,5594480,23
Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon0,0253650,21
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0394130,43
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2099210,34
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0295990,31
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,4319380,26
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0266460,23
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4839110,10
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,8449100,08
İş Portföy Para Piyasası Fonu227,1197380,07
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0179790,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0182700,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:49
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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