Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,138359 0,26 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,741615 0,21 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,040395 0,20 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,022858 0,11 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç.Fonu 2,146590 0,10 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021086 1,03 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,549190 0,25 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,533501 0,23 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,155768 0,07 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,436124 0,07 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,309922 1,19 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032426 0,59 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,956091 0,38 Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,035354 0,23 İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 0,031522 0,23 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,990199 0,59 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,034094 0,27 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,584335 0,23 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559448 0,23 Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon 0,025365 0,21 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039413 0,43 Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,209921 0,34 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,029599 0,31 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,431938 0,26 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026646 0,23 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,483911 0,10 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,844910 0,08 İş Portföy Para Piyasası Fonu 227,119738 0,07 Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,017979 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018270 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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