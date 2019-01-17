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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

17 Ocak 2019 Perşembe 15:32
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ziraat Portföy Orta Vad.Borç. Araç. Fonu218,0429072,30
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu250,6309262,24
Ziraat Portföy Borç. Araç.Fonu0,0237102,13
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4290150,47
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6180450,42
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,4683560,76
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,0996000,46
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5402860,30
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,5246550,29
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,1506840,27
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0872816,82
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0453366,30
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,4174343,89
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,2279643,42
Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)1,1398733,34
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0394892,07
ING Portföy Bir. Değ. Fon2,9137992,06
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2305451,91
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon68,4131441,44
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3231731,39
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0165421,44
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0261681,00
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,6147150,67
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8694770,64
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0288680,51
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,8290870,07
ING Portföy Para PiyasasıFonu78,7543700,07
Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu55,1157200,07
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu17,2065180,07
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu58,2942800,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:32
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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