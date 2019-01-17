Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ziraat Portföy Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 218,042907 2,30 Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 250,630926 2,24 Ziraat Portföy Borç. Araç.Fonu 0,023710 2,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,429015 0,47 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,618045 0,42 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,468356 0,76 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,099600 0,46 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,540286 0,30 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,524655 0,29 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,150684 0,27 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087281 6,82 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,045336 6,30 ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 3,417434 3,89 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,227964 3,42 Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,139873 3,34 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,039489 2,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,913799 2,06 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,230545 1,91 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 68,413144 1,44 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,323173 1,39 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,016542 1,44 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026168 1,00 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 17,614715 0,67 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,869477 0,64 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,028868 0,51 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,829087 0,07 ING Portföy Para PiyasasıFonu 78,754370 0,07 Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu 55,115720 0,07 ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 17,206518 0,07 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 58,294280 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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