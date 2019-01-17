Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları17 Ocak 2019 Perşembe 15:32
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Ziraat Portföy Orta Vad.Borç. Araç. Fonu
|218,042907
|2,30
|Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|250,630926
|2,24
|Ziraat Portföy Borç. Araç.Fonu
|0,023710
|2,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,429015
|0,47
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,618045
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ziraat Portföy Fon SepetiFonu
|1,468356
|0,76
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,099600
|0,46
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,540286
|0,30
|Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu
|1,524655
|0,29
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,150684
|0,27
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087281
|6,82
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,045336
|6,30
|ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|3,417434
|3,89
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,227964
|3,42
|Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,139873
|3,34
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,039489
|2,07
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,913799
|2,06
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,230545
|1,91
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|68,413144
|1,44
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,323173
|1,39
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,016542
|1,44
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,026168
|1,00
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,614715
|0,67
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,869477
|0,64
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,028868
|0,51
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,829087
|0,07
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|78,754370
|0,07
|Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu
|55,115720
|0,07
|ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu
|17,206518
|0,07
|HSBC Portföy Para PiyasasıFonu
|58,294280
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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