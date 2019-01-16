Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,020646
|1,10
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189699
|1,10
|İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|92,804892
|0,89
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,040729
|0,78
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,427001
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013697
|1,38
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,331399
|0,33
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,094606
|0,30
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,147569
|0,23
|Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu
|1,426084
|0,23
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,187335
|2,27
|Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,211010
|1,99
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,100900
|1,87
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,042648
|1,74
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081710
|1,61
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,446443
|1,19
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,038688
|1,16
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,318728
|1,11
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,855093
|0,94
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,029243
|0,86
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038248
|1,23
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,025908
|1,08
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,028721
|0,75
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,030226
|0,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,929184
|0,54
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,017912
|0,07
|Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu
|55,079381
|0,07
|HSBC Portföy Para PiyasasıFonu
|58,256406
|0,07
|Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu
|4,825715
|0,07
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,482246
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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