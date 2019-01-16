0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0206461,10
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1896991,10
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu92,8048920,89
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0407290,78
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4270010,69
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0136971,38
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3313990,33
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,0946060,30
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,1475690,23
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,4260840,23
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1873352,27
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF12,2110101,99
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1009001,87
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0426481,74
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0817101,61
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Taaleri Portföy İki. Değ. Fon1,4464431,19
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0386881,16
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3187281,11
ING Portföy Bir. Değ. Fon2,8550930,94
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,0292430,86
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0382481,23
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0259081,08
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0287210,75
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0302260,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9291840,54
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0179120,07
Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu55,0793810,07
HSBC Portföy Para PiyasasıFonu58,2564060,07
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,8257150,07
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4822460,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı
    1. Denizli'de işçi servisi devrildi: 12..
    2. Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in..
    3. ABD'de 5 Suudi genç ortadan kayboldu!..
    4. Antalya'da otomobilin çarptığı..
    5. AB’den Kur’an-ı Kerim araştırmacıları..
    6. Tesettüre küfredenler, Zübeyde Hanıma..
    7. Kırıkkale'deki DEAŞ davası
    8. Kerkük'te Türkmen şehitler anıldı
    9. FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli..
    10. Savcıya bıçak çekti! "Sizi keserim,..
    11. Abdullah Avcı, 5 yıl daha Medipol..
    12. Farelerde kanser hücreleri yağ..
    13. FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli..
    14. FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli..
    15. Münbiç'te patlama meydana geldi
    16. Cimbom'da Ozan'dan sonra bir ayrılık..
    17. "Benim kimseyle kavgam yok"
    18. Değerini bilmemiz gereken üçlü:..
    19. FETÖ itirafçısı anlattı! 'Pavyondan,..
    20. Münbiç'te patlama! ABD askerleri öldü
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var