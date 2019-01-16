Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,020646 1,10 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189699 1,10 İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 92,804892 0,89 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,040729 0,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,427001 0,69 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013697 1,38 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,331399 0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,094606 0,30 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,147569 0,23 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,426084 0,23 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,187335 2,27 Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,211010 1,99 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,100900 1,87 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,042648 1,74 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081710 1,61 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,446443 1,19 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,038688 1,16 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,318728 1,11 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,855093 0,94 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,029243 0,86 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038248 1,23 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,025908 1,08 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,028721 0,75 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,030226 0,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,929184 0,54 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Garanti Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,017912 0,07 Garanti Portföy İki. ParaPiyasası Fonu 55,079381 0,07 HSBC Portföy Para PiyasasıFonu 58,256406 0,07 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,825715 0,07 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,482246 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

