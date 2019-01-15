Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,133796 1,53 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,054450 1,46 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031943 1,41 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,047015 1,38 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035708 1,23 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021354 2,39 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027920 1,41 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021765 1,23 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,050340 1,11 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,055592 1,10 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,972805 1,67 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080412 1,58 Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,250852 1,56 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,041918 1,56 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016731 1,38 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,005607 1,04 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,823541 0,91 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,064400 0,82 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,118823 0,79 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,429471 0,77 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031626 1,52 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016571 1,49 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,880664 1,48 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,020128 1,45 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,054235 1,40 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,029262 1,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,056165 1,50 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,023188 1,49 HSBC Portföy Altın Fonu 2,046813 1,48 İş Portföy Altın Fonu 0,025838 1,46 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,481929 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 226,097095 0,08 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,452150 0,06 Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu 0,243640 0,06 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,822500 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

