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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15 Ocak 2019 Salı 15:00
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,1337961,53
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0544501,46
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0319431,41
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0470151,38
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0357081,23
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0213542,39
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0279201,41
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0217651,23
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0503401,11
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0555921,10
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,9728051,67
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0804121,58
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,2508521,56
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0419181,56
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0167311,38
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0056071,04
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8235410,91
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0644000,82
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,1188230,79
Taaleri Portföy İki. Değ. Fon1,4294710,77
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0316261,52
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0165711,49
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8806641,48
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0201281,45
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0542351,40
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0292621,51
TEB Portföy Altın Fonu0,0561651,50
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0231881,49
HSBC Portföy Altın Fonu2,0468131,48
İş Portföy Altın Fonu0,0258381,46
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4819290,10
İş Portföy Para Piyasası Fonu226,0970950,08
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4521500,06
Yapı Kredi Port. ParaPiyasası Fonu0,2436400,06
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,8225000,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:00
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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