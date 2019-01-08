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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

08 Ocak 2019 Salı 14:22
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4239500,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6102290,27
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1877060,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0204510,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1736200,23
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0202290,46
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5298210,17
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0212450,17
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3057510,15
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,5142230,13
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1339571,98
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0419031,58
Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)1,0661801,47
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0638141,45
Vakıf Port. BIST30 End. His.Sen. Fonu(HSYF)0,3783351,42
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,9494782,24
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,6222901,68
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0373651,22
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9020180,93
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3115410,88
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0251700,89
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8527260,64
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)16,9642870,59
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,1338190,46
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0279350,41
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF20,2241110,78
Bizim Portföy Altın KatılımBYF203,1473370,62
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,0320590,46
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
İstanbul Portföy ParaPiyasası Fonu0,0212390,22
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4799250,09
İş Portföy Para Piyasası Fonu225,0746970,08
Vakıf Portföy İki. ParaPiyasası Fonu19,4705460,07
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4457180,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:22
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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