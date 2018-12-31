Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,419663 2,37 Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,034607 2,35 İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,056269 0,86 Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 242,956348 0,73 Garanti Portföy Borç. Araç.Fonu 303,544094 0,66 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 1,889219 1,15 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,520429 0,47 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,505311 0,35 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020606 0,32 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026245 0,25 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,033336 1,87 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,061552 1,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035812 0,77 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 59,601703 0,73 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,030356 0,67 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,043415 1,14 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,076681 1,08 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 66,871030 1,00 HSBC Portföy Çoklu Varlıkİki. Değ. Fon 0,020389 0,36 İş Portföy Privia BankacılıkDeğ. Özel Fon 0,031982 0,32 Yatırım Fonları - KatılımFonları KT Portföy Kira Sert. KatılımFonu 1,382826 0,33 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert.Katılım Fonu 1,205141 0,20 Mükafat Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 1,231819 0,19 Mükafat Port. Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu 1,228688 0,19 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk)Katılım Fonu 0,022885 0,18 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,233048 0,70 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 17,024938 0,21 Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,777882 0,20 Vakıf Portföy İki. ParaPiyasası Fonu 19,375117 0,19 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,438454 0,19 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,017745 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

