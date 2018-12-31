Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,4196632,37
Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu0,0346072,35
İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu0,0562690,86
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu242,9563480,73
Garanti Portföy Borç. Araç.Fonu303,5440940,66
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,8892191,15
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5204290,47
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,5053110,35
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0206060,32
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0262450,25
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0333361,87
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0615521,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0358120,77
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)59,6017030,73
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0303560,67
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,0434151,14
TEB Portföy İki. Değ. Fon0,0766811,08
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon66,8710301,00
HSBC Portföy Çoklu Varlıkİki. Değ. Fon0,0203890,36
İş Portföy Privia BankacılıkDeğ. Özel Fon0,0319820,32
Yatırım Fonları - KatılımFonları
KT Portföy Kira Sert. KatılımFonu1,3828260,33
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert.Katılım Fonu1,2051410,20
Mükafat Portföy Kira Sert.Katılım Fonu1,2318190,19
Mükafat Port. Kısa Vad. KiraSert. Katılım Fonu1,2286880,19
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk)Katılım Fonu0,0228850,18
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,2330480,70
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu17,0249380,21
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,7778820,20
Vakıf Portföy İki. ParaPiyasası Fonu19,3751170,19
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4384540,19
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0177450,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor
    1. Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor
    2. Alaattin Hatayoğlu, son yolculuğuna..
    3. Soğuk su şişmanlatıyor
    4. Alıp yesek bir dert yemesek başka dert
    5. Hasar Akar, "Atatürk'ün hatırasına..
    6. Rusya ve Esed rejimi İdlib'i vurdu!
    7. Milli Piyango'nun yılbaşı özel..
    8. Donmuş metale dilinizi değdirmeyin
    9. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    10. Maaşları belirleyecek! İşte..
    11. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    12. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    13. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    14. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    15. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    16. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    17. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    18. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    19. Geğirme asabi insan belirtisi
    20. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!